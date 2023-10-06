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11:15, 6 октября 2023Экономика

В Кремле пообещали укрепление рубля «рано или поздно»

Помощник президента Орешкин пообещал укрепление рубля «рано или поздно»

«Рано или поздно» доллар перестанет укрепляться, а рубль — слабеть, пообещал помощник президента России Максим Орешкин. Таким образом он ответил на вопрос корреспондента Shot по поводу того, когда начнут работать меры по укреплению рубля.

С начала недели доллар укрепился на три рубля. Утром 6 октября в ходе торгов на Мосбирже он доходил до 101,5 рубля, почти повторив рекордные с марта 2022 года 101,75 рубля. В четверг, 5 октября, торги впервые с того же периода закрылись на уровне выше 100 рублей за доллар.

Евро поднимался до 106,91 рубля, а юань — до 13,87 рубля. Российская валюта плавно слабеет с 21 сентября, когда был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, однако в последнюю неделю процесс ускорился. На этом фоне власти частично отменили запрет, одобрив экспорт дизеля производителями.

В середине августа Орешкин на фоне резкого роста курсов валют раскритиковал Центробанк за слишком медленное повышение ключевой ставки. Он подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика является основной причиной проблемы, а экономике выгоден крепкий рубль.

Курс доллара от TradingView

В регуляторе до этого называли другие причины происходящих процессов, но после критики совет директоров во время внеочередного заседания принял решение поднять ставку с 8,5 процента до 12 процентов годовых. Месяц назад, когда доллар торговался ниже 97 рублей, Орешкин утверждал, что пик ослабления российской валюты пройден, и дальше она вернется к фундаментально обоснованным значениям.

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    Платон Щукин
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