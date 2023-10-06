Курс доллара на Мосбирже достиг 101 рубля, евро превысил 106 рублей

На утренней сессии Московской биржи в пятницу, 6 октября, курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа, евро превысил 106 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Накануне доллар впервые в истории завершил торги на уровне выше 100 рублей. С начала недели российская валюта подешевела на три процента по отношению к американской.

По состоянию на 8:15 доллар поднялся до 101,5 рубля, евро — до 106,9 рубля, а юань — до 13,87 рубля. Исторического максимума курс доллара достиг 14 августа 101,75 рубля, евро в тот же день доходил до 111,41 рубля.

Тогда Центробанк России в рамках внеочередного заседания совета директоров поднял ключевую ставку с 8,5 процента до 12 процентов годовых. В сентябре параметр вырос до 13 процентов. Позднее представители регулятора не исключали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в случае ускорения инфляции.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев указывал, что на ослабление рубля мог повлиять запрет на экспорт нефтепродуктов, введенный правительством 21 сентября для решения проблемы дефицита на внутреннем рынка и снижения оптовых цен. Такая мера снизила приток иностранной валюты в страну, что при сохраняющемся высоком уровне импорта сократило предложение на бирже.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что курс доллара не вызывает беспокойства в Кремле, призвал привыкать жить в рублевой зоне и не переживать из-за иностранных валют. Макроэкономическая стабильность, подчеркнул он, полностью обеспечивается «действиями макрорегулятора и правительства».