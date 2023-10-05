Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:43, 5 октября 2023Экономика

Аналитик назвал условия укрепления рубля до 85 за доллар

Аналитик Джиоев: рубль укрепится, если послабления на движение валюты отменят

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Курс рубля может укрепиться до уровня 85 за доллар, если послабления на движение валюты отменят. Об этом заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, на волатильность рубля влияют несколько факторов. Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ключевой ставки оказалось неэффективно в условиях низкого притока иностранной валюты. Во-вторых, к ослаблению рубля привел мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства, который Минфин предлагает продлить до 2025 года.

«Также есть третий, кратковременный фактор, который в моменте влияет на ослабление рубля: это запрет на экспорт российских нефтепродуктов, который снижает объем поступаемой в страну валютной выручки», — добавил Джиоев.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Существенно повлиять на Центробанк невозможно, а ограничение вывоза топлива из страны в скором времени ослабнет, поэтому главной мерой, которая могла бы изменить тренд на ослабление рубля, станет борьба с оттоком капитала. Если послабления на движение валюты отменят, отечественная валюта может вернуться к уровню 85 рублей за доллар, заявил аналитик.

Во время торгов на Мосбирже 3 октября курс доллара превышал 100 рублей, Эксперты объясняют подорожание американской валюты завершением периода налоговых выплат, уменьшением объемов продаж валютной выручки со стороны российских экспортеров, недостаточным притоком иностранной валюты на фоне повышенного спроса на нее.

По мнению профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, рубль слабеет из-за того, что российские экспортеры получают валютную выручку в дирхамах, юанях и рупиях и этими валютами нельзя заплатить за необходимые России товары. «Импорту нашему требуются доллары, евро и так далее, на что мы можем что-то серьезное купить. За рупии можем чай хороший купить, ткани, пряники, ароматные палочки, комплектующие за рупии не купишь», — объяснил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

    В Крыму нашли мертвого украинского десантника

    Двоих российских подростков задержали с телом мужчины в багажнике автомобиля

    В Крыму назвали Одессу, Харьков и Николаев русскими городами

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    ЕП выразил готовность к переговорам о вступлении Молдавии в Евросоюз

    Apple выпустила обновления для устранения перегрева iPhone 15 Pro

    Представитель Литвы раскритиковал суп с креветками в столовой Европарламента

    Популярный комик с ТНТ сравнил медицину в России и Израиле

    Водителям отсоветовали торопиться с переходом на зимнюю резину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости