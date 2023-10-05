Аналитик назвал условия укрепления рубля до 85 за доллар

Аналитик Джиоев: рубль укрепится, если послабления на движение валюты отменят

Курс рубля может укрепиться до уровня 85 за доллар, если послабления на движение валюты отменят. Об этом заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, на волатильность рубля влияют несколько факторов. Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ключевой ставки оказалось неэффективно в условиях низкого притока иностранной валюты. Во-вторых, к ослаблению рубля привел мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства, который Минфин предлагает продлить до 2025 года.

«Также есть третий, кратковременный фактор, который в моменте влияет на ослабление рубля: это запрет на экспорт российских нефтепродуктов, который снижает объем поступаемой в страну валютной выручки», — добавил Джиоев.

Существенно повлиять на Центробанк невозможно, а ограничение вывоза топлива из страны в скором времени ослабнет, поэтому главной мерой, которая могла бы изменить тренд на ослабление рубля, станет борьба с оттоком капитала. Если послабления на движение валюты отменят, отечественная валюта может вернуться к уровню 85 рублей за доллар, заявил аналитик.

Во время торгов на Мосбирже 3 октября курс доллара превышал 100 рублей, Эксперты объясняют подорожание американской валюты завершением периода налоговых выплат, уменьшением объемов продаж валютной выручки со стороны российских экспортеров, недостаточным притоком иностранной валюты на фоне повышенного спроса на нее.

По мнению профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, рубль слабеет из-за того, что российские экспортеры получают валютную выручку в дирхамах, юанях и рупиях и этими валютами нельзя заплатить за необходимые России товары. «Импорту нашему требуются доллары, евро и так далее, на что мы можем что-то серьезное купить. За рупии можем чай хороший купить, ткани, пряники, ароматные палочки, комплектующие за рупии не купишь», — объяснил эксперт.