Ослабление рубля связали с торговлей в юанях и рупиях

Экономист Коган связал ослабление рубля с торговлей в юанях и рупиях

Рубль слабеет из-за того, что российские экспортеры получают валютную выручку в дирхамах, юанях и рупиях. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Такой валютой нельзя заплатить за необходимые России товары. «Импорту нашему требуются доллары, евро и так далее, на что мы можем что-то серьезное купить. За рупии можем чай хороший купить, ткани, пряники, ароматные палочки, комплектующие за рупии не купишь», — объяснил Коган.

Экономист также связал падение курса рубля со сложным процессом возврата валютной выручки. «Выведение выручки на корсчета российских банков — это квест. Это каждый раз борьба с комплаенсом», — сказал он. По словам Когана, западные банки стараются максимально замедлить процесс перечисления валюты в Россию.

Ранее бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов также называл накопление Россией рупий в индийских банках одним из основных факторов ослабления рубля. Индийские компании оплачивают рупиями российские поставки, однако вывести средства в этой валюте из Индии нельзя из-за особенностей валютного регулирования.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказывал, что российским нефтяным компаниям приходится возвращать валютную выручку из Индии с помощью криптовалют — рупии выводят через ОАЭ путем покупки стейблкоинов (криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам, чаще всего к доллару).

3 октября в начале утренней сессии на Московской бирже курс доллара превышал 100 рублей, евро — 104 рубля. По состоянию на 12:32 по московскому времени 4 октября американская валюта торгуется по 99,5 рубля, европейская — по 104,3 рубля.