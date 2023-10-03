Кремль призвал привыкать к жизни в рублевой зоне

Песков: курс рубля беспокойства в Кремле не вызывает

В Кремле заявили, что курс рубля не вызывает беспокойства и призвали привыкать жить в рублевой зоне. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Говоря об ослаблении российской валюты, он отметил, что сейчас существуют определенные колебания. По словам Пескова, чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения. «Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара», — констатировал он. Также Песков указал, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается «действиями макрорегулятора и правительства».

Поводом для такой реакции стало то, что утром во вторник, 3 октября курс доллара превысил 100 рублей, что произошло впервые с 14 августа. По мнению аналитиков, несмотря на высокие цены на нефть, перспектив для укрепления российской валюты пока нет. В целом эксперты ожидают дальнейшего ослабления российской валюты: доллар в перспективе нескольких недель будет торговаться в диапазоне 97-101 рубль.