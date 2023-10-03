«Ъ»: в перспективе ближайших недель доллар будет стоить 97-101 рубль

Несмотря на высокие цены на нефть, аналитики пока не видят перспектив для укрепления российского рубля, пишет газета «Коммерсантъ». На фоне завершения налогового периода, снизившего предложение экспортной выручки доллару пообещали укрепление выше 100 рублей.

«Текущего предложения валюты от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить спрос на валюту для закупки импорта, для оттока капитала и со стороны уходящих иностранных компаний», — заключил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В целом эксперты ожидают дальнейшего ослабления российской валюты: доллар в перспективе нескольких недель будет торговаться в диапазоне 97-101 рубля.

Начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев полагает, что при преодолении порога в 100 рублей может возобновиться восстановительная динамика, за счет того, что спекулянты начнут фиксировать прибыль. В целом аналитики сходятся во мнении, что наиболее действенным стал бы запрет на выход иностранных компаний с российского рынка и возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предположил, что среднесрочная перспектива на ослабление рубля по отношению к доллару остается в силе. До конца этого года курс американской валюты будет держаться в диапазоне 90-100 рублей.

