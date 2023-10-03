Аналитик высказался о будущем курса доллара

Аналитик Потавин: курс доллара будет держаться в диапазоне от 90 до 100 рублей

Среднесрочная перспектива на ослабление рубля по отношению к доллару остается в силе. До конца этого года курс американской валюты будет держаться в диапазоне 90-100 рублей. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» высказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«С начала года позиции российского рубля к доллару ослабли на 40 процентов, а котировки доллара и евро непрерывно растут против рубля уже восемь месяцев подряд. Главная причина слабости курса рубля — дефицит твердой валюты в стране, который стал следствием оттока капитала из России и роста объемов расчетов за экспорт в рублях», — сказал аналитик.

Влияет, по его словам, и то, что российские компании предпочитают оставлять валюту на своих зарубежных счетах, не заводя ее в Россию. Для решения проблемы, как считает Потавин, необходим либо жесткий валютный контроль, либо резкое сокращение импорта.

«Период налоговых выплат в конце сентября не привел к какому-то значимому усилению курса рубля. Это дает основание ждать сохранения слабости по российской валюте в октябре. Курс доллара может направиться в сторону отметки в 100 рублей, поскольку в начале месяца против рубля выступает временный фактор сокращения активности экспортеров по продаже валюты», — объяснил Потавин.

По оценке аналитика, среднесрочная тенденция на ослабление рубля остается в силе: до конца года курс доллара будет держаться в диапазоне 90-100 рублей.

Способности государства влиять на курс рубля сейчас очень ограничены, поскольку резервы в долларах и евро заморожены, а повышение ключевой ставки уже не слишком помогает в условиях внешней изоляции страны и оторванности ее от мировых рынков капитала. Остается только введение жесткого валютного контроля, но данная мера имеет серьезные побочные эффекты Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

Потавин уточнил, что слабый рубль выгоден госбюджету. Главное, как он подчеркнул, не само ослабление рубля, а его прогнозируемый курс при наименьшей волатильности.

В начале утренней сессии на Московской бирже курс доллара превысил 100 рублей, что произошло впервые с 14 августа. Китайский юань вырос до максимального за тот же период 13,65 рубля. Евро, напротив, начал торги снижением, отступив от локального максимума, достигнутого накануне, до 104,5 рубля.