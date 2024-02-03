Венгрия заявила о готовности оплачивать поставки военного снаряжения на Украину

Сийярто: Венгрия готова оплачивать поставки военного снаряжения на Украину

Венгрия будет оплачивать поставки на Украину нелетального военного снаряжения. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе заявил, что Будапешт по-прежнему не будет снабжать Украину оружием, однако готов оплачивать поставки туда военного снаряжения. Он подчеркнул, что Еврокомиссия предложила увеличить Европейский фонд мира на пять миллиардов евро в 2024 году для компенсации странам ЕС поставки вооружений на Украину. «Мы не хотим в этом участвовать», — сообщил министр журналистам.

По словам Сийярто, Венгрия не будет делать взносы в Европейский фонд. «Мы не обязаны выделять деньги на эти цели», — сказал он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия одержала триумф по Украине, так как замороженные ЕС средства Будапешта не будут переданы Киеву.