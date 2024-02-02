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17:31, 2 февраля 2024Мир

В Венгрии заявили о триумфе над ЕС по Украине

Глава МИД Сийярто: Венгрия одержала триумф по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Венгрия одержала триумф по Украине, так как замороженные Европейским союзом (ЕС) средства Будапешта не будут переданы Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питер Сийярто. Его слова передает государственный секретарь Венгрии Золтан Ковач в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Большой триумф Венгрии на недавнем саммите ЕС. Венгрия успешно предотвратила нецелевое распределение средств, выделенных ей по договору с ЕС. Она не допустила того, чтобы они были переведены Украине», — сообщил дипломат.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия достигла большого успеха, так как был создан механизм контроля распределения средств.

Ранее Орбан назвал успешными результаты саммита ЕС от 1 февраля, в ходе которого была утверждена помощь Украине в размере 50 миллиардов евро сроком до 2027 года. Однако для Будапешта не были разморожены 20 миллиардов евро, которые по данным ряда СМИ могли быть предоставлены в случае согласия на помощь Киеву.

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      Максим Габриелян
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