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11:40, 2 февраля 2024Мир

Орбан назвал успешными результаты саммита ЕС

Орбан: результаты саммита ЕС успешные, так как Украина не получит денег Венгрии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Венгрия получила гарантии, что Украина не получит ее денег, поэтому результаты саммита ЕС в Брюсселе можно считать успешными. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

По его словам, была угроза, что представители остальных 26 стран европейского объединения договорятся, «заберут причитающиеся нам деньги и отправят их на Украину».

«Я должен был вести переговоры, чтобы любым способом этому помешать. Поэтому для меня вчерашние переговоры были успехом», — сказал политик.

Орбан добавил, что получил недвусмысленные гарантии и очень удивится, если эта договоренность не осуществится.

Венгерский премьер также заявил, что новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые решил выделить Евросоюз, нужен для поддержки экономики страны, а не для закупки оружия вооруженным силам. Он добавил, что без финансовой помощи украинцы не смогут получать пенсии и другие выплаты.

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      Семен Александров
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