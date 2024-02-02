Орбан раскрыл цель выделения 50 миллиардов евро Украине

Орбан: выделенные ЕС 50 миллиардов евро нужны для поддержки экономики Украины

Новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые решил выделить Евросоюз (ЕС), нужен для поддержки экономики страны, а не для закупки оружия вооруженным силам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдет на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула», — пояснил Орбан.

Он добавил, что без финансовой помощи украинцы не смогут получать пенсии и другие выплаты.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил об утверждении ЕС долгосрочной программы бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро сроком до 2027 года. Он уточнил, что это решение поддержали все 27 стран — участниц объединения.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя это решение, заявил, что предоставляемый ЕС пакет помощи не сможет стать заменой поддержки Киева со стороны США.