В США оценили пакет помощи ЕС Украине

Белый дом: пакет помощи ЕС Украине не сможет заменить поддержку США

Пакет помощи Украине, предоставляемый Евросоюзом, не сможет стать заменой поддержки Киева со стороны США. Такое мнение высказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция его выступления доступна на YouTube.

«Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом. Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи», — заявил он. Чиновник подчеркнул, что необходимо продолжать добиваться выделения Конгрессом дополнительного финансирования для Украины.