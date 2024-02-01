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22:34, 1 февраля 2024Мир

В США оценили пакет помощи ЕС Украине

Белый дом: пакет помощи ЕС Украине не сможет заменить поддержку США

Фото: Craig Hudson / Reuters

Пакет помощи Украине, предоставляемый Евросоюзом, не сможет стать заменой поддержки Киева со стороны США. Такое мнение высказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция его выступления доступна на YouTube.

«Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом. Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи», — заявил он. Чиновник подчеркнул, что необходимо продолжать добиваться выделения Конгрессом дополнительного финансирования для Украины.

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      Марина Совина
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