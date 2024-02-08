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11:03, 8 февраля 2024Мир

В США стали рассматривать обмен вооружениями или средства ЕС для помощи Украине

NYT: США хотят заставить страны ЕС платить для продолжения помощи Украине

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

США рассматривают обмен вооружениями с другими странами для продолжения помощи Украине, а также в этих целях хотят заставить страны ЕС платить за поставки. О вариантах Вашингтона дальнейшей поддержки Киева сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на на официальных лиц из американской администрации.

Отмечается, что объявившие о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта страны могут последовать примеру Японии и Южной Кореи и передать его Вашингтону для компенсации поставок вооружений из американских арсеналов на Украину.

По данным издания, американские власти также рассматривают вариант, чтобы страны европейского объединения отдавали средства за американское оружие, предназначенное для Украины.

Ранее стало известно, что демократы в Сенате США предложат новый проект, который будет включать в себя помощь только Украине и Израилю без выделения средств на иммиграционную политику по южной границе страны.

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      Семен Александров
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