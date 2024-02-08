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08:34, 8 февраля 2024Мир

В Сенате США предложили проект помощи только Украине и Израилю

NYT: демократы Сената США предложили проект помощи только Украине и Израилю

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Демократы в Сенате США предложат новый проект, который будет включать в себя помощь только Украине и Израилю без выделения средств на иммиграционную политику по южной границе страны. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Члены обеих партий в частном порядке заявили, что, по их мнению, проект может в конечном итоге получить поддержку как минимум 60 сенаторов, что позволит принять эту меру в Сенате в течение нескольких дней.

Отметается, что законопроект предполагает помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов, 14 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности Израилю и 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданским лицам в условиях глобальных кризисов, включая палестинцев и украинцев.

При этом даже если законодателям удастся принять законопроект о помощи в Сенате, он все равно столкнется с серьезными препятствиями в Палате представителей, возглавляемой республиканцами, где правые законодатели выступают против направления дополнительной помощи Украине.

Ранее законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов не прошел процедурное голосование в Сенате США. Документ поддержали 49 сенаторов при минимуме в 60.

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      Семен Александров
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