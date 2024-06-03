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06:39, 3 июня 2024Мир

Американский сенатор предупредил об угрозе ядерной войны из-за решения Байдена

Сенатор Вэнс: одобрив удары по России, Байден ведет США к третьей мировой войне
СюжетРакетные удары по Украине:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Michael Reynolds / Global Look Press

США идут к ядерному конфликту из-за решения президента США Джо Байдена одобрить Киеву удары по России американским оружием, заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в социальной сети X (бывший Twitter).

По мнению политика, Байден «бездумно идет к третьей мировой войне». «Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Позиция Белого дома относительно использования переданных США вооружений для ударов вглубь российской территории осталась неизменной.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что удары украинских сил по территории России не останутся безнаказанными.

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      Марина Совина
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