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22:29, 15 июля 2024Мир

Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты. Об этом сообщает ABC News.

В ходе съезда партии его кандидатура набрала достаточно голосов, чтобы представлять политсилу на выборах главы государства в 2024 году.

Ранее Трамп выдвинул в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Этот политик восхищался интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, а также неоднократно критически высказывался о помощи Украине со стороны США.

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      Марина Совина
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