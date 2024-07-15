Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США

Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты. Об этом сообщает ABC News.

В ходе съезда партии его кандидатура набрала достаточно голосов, чтобы представлять политсилу на выборах главы государства в 2024 году.

Ранее Трамп выдвинул в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Этот политик восхищался интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, а также неоднократно критически высказывался о помощи Украине со стороны США.