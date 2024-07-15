Влияние покушения на предвыборную кампанию Трампа оценили

Американист Богуславская: покушение добавит Трампу дополнительные очки

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа добавит ему политических очков в избирательной гонке. Об этом заявила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, передают «Известия».

«Трамп получил большую порцию сочувствия (...) Вся эта ситуация, безусловно, добавляет ему очков. Покушение станет значимым фактором для избирательной кампании Трампа, однако нельзя говорить, что он уже победил», — рассказала эксперт.

Богуславская отметила поведение членов Демократической партии США, которые решили на некоторое время прекратить внутреннюю дискуссию о необходимости замены президента США Джо Байдена другим кандидатом. Она подчеркнула, что демократы осознают то, что Трамп сейчас «оказался на коне», поэтому им необходимо «снизить градус своих разногласий».

Ранее газета Newsweek со ссылкой на источники сообщила, что после попытки покушения Демпартия приостановит предвыборную кампанию Байдена, которая включает критику Трампа.