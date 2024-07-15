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15:18, 15 июля 2024Мир

Демпартия приостановит кампанию Байдена из-за покушения на Трампа

Newsweek: Демпартия приостановит кампанию по критике Трампа после покушения
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Erin Schaff / Pool / Reuters

Демократическая партия США приостановит предвыборную кампанию американского лидера Джо Байдена, которая включает критику его соперника Дональда Трампа после попытки покушения. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

«Некоторые члены Демпартии считают, что предвыборная кампания Байдена должна подождать несколько недель, если не больше, прежде чем возобновить критику личности Трампа», — передает издание.

При этом авторы материала отметили, что есть некоторые демократы, которые, наоборот, считают необходимым «нанести удар» и воспользоваться ситуацией. Источник добавил, что Трамп не планирует останавливать свою кампанию из-за происшествия.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на митинге в Пенсильвании. Томас Мэтью Крукс ранил его в ухо. Экс-президента от последующих выстрелов заслонили охранники.

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      Дарья Устьянцева
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