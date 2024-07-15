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22:19, 15 июля 2024Мир

Госохрану Трампа усилили после покушения

Глава МВБ США Майоркас сообщил, что госохрана Трампа была усилена

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Госохрану бывшего президента США Дональда Трампа усилили после покушения. Об этом сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, передает РИА Новости.

По его словам, такое решение было принято «на основании эволюционирующего характера угроз», а также в связи с ожидаемым переходом Трампа в статус официального кандидата в президенты. Министр рассказал, что личный состав охраны политика был расширен.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден поручил предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который участвует в предвыборной гонке.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрела политик прервал речь, схватился за ухо, а затем лег на пол. Его прикрыли Агенты Секретной службы, после чего экс-главу государства экстренно его эвакуировали.

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      Марина Совина
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