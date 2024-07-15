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22:12, 15 июля 2024Мир

Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

Байден поручил обеспечить охрану кандидату в президенты Кеннеди-младшему

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас Reuters.

Такое решение было принято, поскольку политик участвует в предвыборной гонке, являясь независимым кандидатом.

Ранее Дональд Трамп призвал Секретную службу США немедленно взять Кеннеди-младшего под охрану «Учитывая историю семьи Кеннеди, это очевидно правильное решение!» — указал он.

На Трампа 13 июля было совершено покушение во время встречи политика со своими сторонниками. В него выстрелили, когда Трамп говорил о своем сопернике Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.

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      Марина Совина
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