Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

Байден поручил обеспечить охрану кандидату в президенты Кеннеди-младшему

Президент США Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас Reuters.

Такое решение было принято, поскольку политик участвует в предвыборной гонке, являясь независимым кандидатом.

Ранее Дональд Трамп призвал Секретную службу США немедленно взять Кеннеди-младшего под охрану «Учитывая историю семьи Кеннеди, это очевидно правильное решение!» — указал он.

На Трампа 13 июля было совершено покушение во время встречи политика со своими сторонниками. В него выстрелили, когда Трамп говорил о своем сопернике Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.