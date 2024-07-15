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20:11, 15 июля 2024Мир

Трамп призвал защитить Кеннеди

Трамп призвал Секретную службу защитить кандидата в президенты Кеннеди-младшего
Роберт Кеннеди

Роберт Кеннеди. Фото: Rebecca Noble / Reuters

Секретная служба США должна защитить от возможного покушения независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего. С таким призывом в своем блоге в соцсети Truth Social выступил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«В свете того, что происходит в мире сегодня, я считаю, что крайне важно, чтобы Роберт Ф. Кеннеди-младший получил защиту Секретной службы — немедленно. Учитывая историю семьи Кеннеди, это очевидно правильное решение!» — написал он.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что покушение на Трампа стало провалом служб безопасности.

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      Глеб Бажуткин
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