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16:56, 15 июля 2024Мир

В США назвали работу спецслужб провалом из-за покушения на Трампа

Глава МВБ США Майоркас: покушение на Трампа стало провалом служб безопасности
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа стало провалом служб безопасности. Об этом заявил глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас в эфире телеканала CNN.

«Когда я говорю, что подобное не должно происходить, я говорю о провале спецслужб», — рассказал глава ведомства.

Он добавил, что министерство собирается провести независимый анализ причин произошедшего, а также сделать выводы и составить рекомендации служб безопасности.

Ранее Трамп заявил, что Секретная служба проделала фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка. Он подчеркнул, что, несмотря на попытку покушения, хотел продолжить свое выступление на митинге, однако агенты Секретной службы уговорили его уйти и отправиться в больницу.

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      Дарья Устьянцева
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