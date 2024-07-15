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09:12, 15 июля 2024Мир

Трамп заявил о фантастической работе Секретной службы США

Трамп: Секретная служба США проделала фантастическую работу

Фото: Leah Millis / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Секретная служба проделала фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка. Его слова приводит газета The New York Post.

«Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз», — рассказал кандидат в президенты США, указав на свою переносицу.

Трамп также подчеркнул, что несмотря на попытку покушения, он хотел продолжить свое выступление на митинге, однако агенты Секретной службы уговорили его уйти и отправиться в больницу.

Ранее Трамп рассказал, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения, сместив акцент на призыв к единству. Партийный конвент начнет свою работу 15 июля и будет идти три дня, в ходе которых Трамп будет официально номинирован как кандидат от партии.

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