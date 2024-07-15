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06:13, 15 июля 2024Мир

Трамп после покушения переписал речь для съезда республиканцев

Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев Милуоки
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения, сместив акцент на призыв к единству. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на Washington Examiner.

«Речь, с которой я планировал выступать в четверг, должна была стать просто невероятной», — уточнил политик. По мнению Трампа, если покушения не было, эта речь стала бы одной из самых великолепных, посвященных главным образом политике президента Джо Байдена.

«Если честно, теперь это будет совершенно другая речь», — подчеркнул Трамп.

Политик назвал свое спасение «подарком от Бога». Источник, который общался с экс-президентом, указал, что Трамп не может поверить в случившееся.

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      Марина Совина
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