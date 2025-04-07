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21:44, 7 апреля 2025Бывший СССР

Белоруссия и Россия договорились о рефинансировании отдельных кредитов

Минск договорился о рефинансировании отдельных кредитов правительства России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством России, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, «повестка не самая простая» и остается много вопросов. «По отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставляли Минфину ранее», — уточнил глава ведомства.

Министр добавил, что это поможет белорусской финансовой системе, платежному балансу.

В марте депутаты Госдумы ратифицировали два белорусско-российских документа об отсрочке выплат по государственным кредитам, взятым у России.

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