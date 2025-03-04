Выплату взятых Белоруссией у России кредитов перенесли

Госдума разрешила Минску перенесли выплату взятых у РФ государственных кредитов

Депутаты Госдумы ратифицировали два белорусско-российских документа об отсрочке выплат по государственным кредитам, взятым у России. Об этом сообщает БЕЛТА.

Замглавы Минфина России Владимир Колычев, представлявших проекты договоров, объяснил их принятие необходимостью снизить платежную нагрузку на белорусский бюджет. Соответствующие соглашение и протокол подписаны еще в прошлом году, поводом для них стало обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Минск должен был погасить основной долг по кредитам с 1 апреля по 31 декабря 2025 года и с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Договоры переносят платежи на период 2031-2036 годов, их общая сумма составляет порядка 800 миллионов долларов.

Также изменяются условия российско-белорусских межправительственных соглашений, в соответствии с которыми предоставлялись кредиты, однако положения соглашений и протокола являются строго конфиденциальными.

В конце прошлого года Госдума ратифицировала перенос платежей по основному долгу по другим кредитам с апреля-декабря 2023 года, как было запланировано, на 2029-2034 годы. Тогда решения также было принято по просьбе Минска.

