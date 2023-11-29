Госдума разрешила Белоруссии отложить платежи по кредитам

Госдума ратифицировала соглашение РФ и Белоруссии о переносе погашения кредитов

Госдума ратифицировала межправительственное соглашение с Белоруссией, предусматривающее перенос платежей по основному долгу по кредитам с запланированных апреля-декабря 2023 года на 2029-2034 годы, сообщает РИА Новости.

Как объяснил присутствовавший на заседении замглавы российского Минфина Алексей Сазанов, принятые изменения были предусмотрены по просьбе белорусской стороны.

В марте 2022 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи с главой правительства России Михаилом Мишустиным попросил о поддержке на фоне санкций, отметив, что Минск готов реализовывать все договоренности с Москвой, которые касаются экономической интеграции в рамках Союзного государства.

Вскоре после этого глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов заявил о получении страной отсрочки на погашение обязательств по госкредитам, благодаря которой платежи «сместили вперед» на 5-6 лет.