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Россия дала Белоруссии отсрочку по кредитам

Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5-6 лет

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Россия дала Белоруссии отсрочку на погашение обязательство по госкредитам на 5-6 лет, заявил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет», — сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1». Селиверстов пояснил, что перенос сроков позволит Минску «не отвлекать ресурсы» для обслуживания его обязательства и погашения их с российскими партнерами.

Глава Минфина Белоруссии добавил, что часть освободившихся от отсрочки платежей по российским кредитам средств будет направлена на «поддержку тех секторов, которые позволят (...) улучшить взаимную торговлю, особенно в этот санкционный период».

14 марта сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи с главой правительства России Михаилом Мишустиным попросил Москву ускорить поддержку республики на фоне санкций. Головченко указал на «высокую уязвимость белорусской экономики к внешним шокам» и заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны России «в этот непростой этап». При этом он отметил, что Минск готов реализовывать все договоренности с Москвой, которые касаются экономической интеграции в рамках Союзного государства.

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Марина Совина
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