На разработку плана объединения с Белоруссией потратят миллионы

Для экономики Союзного государства России и Белоруссии разработают макропрогноз

Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) по заказу Минэкономразвития разработает первый социально-экономический макропрогноз Союзного государства России и Белоруссии. Контракт на сумму 12 миллионов рублей предполагает не только разработку методики составления прогноза, но и апробацию выработанных подходов на практике, сообщает РБК.

Соглашение о разработке макропрогноза Россия и Белоруссия заключили в конце прошлого года. Документ в частности подразумевает обмен информацией о макроэкономической ситуации в странах. До этого, в апреле 2022 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать новую экономическую стратегию развития Союзного государства. «Отечество у нас одно, хоть мы и живем в разных государствах», — заявил тогда он.

Целью плана по реализации соглашения в российском Минэкономики назвали «повышение обоснованности оперативных оценок и прогнозирования экономического развития Союзного государства, а также сближение макроэкономической политики России и Белоруссии».

Согласно контракту, к концу октября 2024 года исполнитель должен подготовить базовые параметры прогноза Союзного государства на среднесрочный период. До этого, на первом этапе работ, определят, какой набор информации от государств-членов необходим для разработки прогноза, как показатели социально-экономического развития двух стран сопоставляются друг с другом, а также структуру прогноза, процедуру его согласования и одобрения.

Соглашение о создании Союзного государства, подразумевающее создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, объединение энергетических, транспортных и таможенных систем, Россия и Белоруссия заключили в 1999 году. В 2021 году страны договорились осуществлять 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах. В январе 2023 года Лукашенко посетовал, что Минск пока не ощутил заметных подвижек в ходе реализации действий по экономической интеграции.

