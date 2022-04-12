Лукашенко призвал создать новую экономическую стратегию для Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать новую экономическую стратегию развития Союзного государства. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция доступна на YouTube.
По его словам, реагируя на текущие проблемы, Минск и Москва должны смотреть в завтрашний день. Поэтому, считает президент, нужно заложить принципиально новую экономическую стратегию развития Союзного государства на долгосрочную перспективу.
Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия намерена в будущем упрочить единство с Россией. «Отечество у нас одно, хоть мы и живем в разных государствах», — заявил он.
12 апреля белорусский лидер прилетел с рабочим визитом в Россию. Он прибыл на российский космодром Восточный в Амурской области, куда его пригласил президент Владимир Путин.