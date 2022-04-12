Лукашенко прокомментировал политику о дальнейшей интеграции с Россией

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о желании упрочить единство с Россией

Белоруссия намерена упрочить единство с Россией. Так политику о дальнейшей интеграции двух стран Союзного государства прокомментировал белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Отечество у нас одно, хоть мы и живем в разных государствах. Мы, в отличие от некоторых республик, сохранили единство. И мы полны решимости упрочить это единство», — заявил Лукашенко. Он добавил, что белорусы в любой ситуации будут рядом с россиянами.

Белорусский президент находится с визитом в России. Он прилетел на российский космодром «Восточный» в Амурской области, куда его пригласил президент Владимир Путин. Оба лидера Союзного государства пообщались с местными сотрудниками, их сопровождает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

С начала российской спецоперации на Украине белорусский президент не первый раз делает подобные заявления. В начале марта он пообещал, что защитит Россию «от удара в спину» и поручил привести в готовность средства противовоздушной обороны (ПВО). Однако в боевые действия на Украине белорусские военные не вступают, и сам Лукашенко подчеркивает, что он не намерен отдавать такой приказ.

В ходе нынешнего визита белорусский президент прилетел сразу на российский Дальний Восток. Утром 12 апреля его борт приземлился в аэропорту Благовещенска.