Лукашенко заявил о готовности Белоруссии защищать Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приведении в готовность средств противовоздушной обороны (ПВО) страны для защиты России от «удара в спину». Главу государства цитирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия и далее не планирует участвовать в спецоперации России на Украине. Он подчеркнул, что российское руководство никогда не ставило этот вопрос перед республикой. Президент отметил, что силы Белоруссии сейчас прикрывает границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов и оружия.

При этом глава государства заявил, что в Белоруссии приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить «ударов в спину российским войскам». «Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что республика постоянно ждет провокаций со стороны Запада — как в политике и экономике, так и в военной сфере.

Ранее Лукашенко сообщил, что Запад отвел своих военных от границ Белоруссии. По его мнению, это произошло после его заявления о том, что Минск не позволит стрелять русским в спину и пройти через территорию страны.