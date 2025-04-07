На Украине отреагировали на акцию УЕФА в честь погибшего на СВО российского футболиста

УАФ назвала акцию УЕФА в честь погибшего на СВО футболиста Бугаева неуместной

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на акцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в честь бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева. Об этом сообщается на сайте организации.

На Украине заявили, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение к погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) россиянам. «Мы настоятельно просим вашего рассмотрения этого вопроса. Такие вещи не должны иметь место», — посчитали они.

3 апреля на конгрессе УЕФА в Белграде почтили память Бугаева. Это произошло во время минуты молчания, когда был показан список всех футбольных деятелей, умерших за 2024 год.

Бугаев погиб в зоне СВО 29 декабря 2024 года. Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году.