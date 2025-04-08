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21:27, 7 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о появлении колумбийских наемников на границе с Россией

ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили колумбийских наемников на границу Сумской и Курской областей, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Северной группировке войск.

«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — привел он данные разведки.

Ранее командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область. Он отмечал, что в апреле в расположение ВСУ должны прибыть еще 200 бойцов из Колумбии.

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра также подтверждал, что некоторые колумбийцы служат в ВСУ. Он рассказывал, что ему известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях колумбийцах. При этом точных данных о том, сколько колумбийцев участвует в конфликте на Украине, у Боготы нет.

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