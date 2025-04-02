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04:47, 2 апреля 2025Мир

Названо число ликвидированных колумбийцев в рядах ВСУ

Посол Нейра заявил о ликвидации 70-80 колумбийцев в рядах ВСУ в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат сказал, что ему известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях колумбийцев.

«У Колумбии на самом деле не так много информации, так как эта деятельность не поддерживается государством, совсем наоборот, мы это осуждаем», — отметил он.

Ранее на Украине заявили о массовом отъезде колумбийских наемников на фоне проблем у ВСУ. Командир одной из рот 98 бригады теробороны Украины сообщил о полном уходе колумбийцев из рядов подразделения, хотя раньше они составляли четверть от общего числа.

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