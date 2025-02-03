На Украине заявили о массовом отъезде колумбийских наемников на фоне проблем у ВСУ

KyivPost: Колумбийские наемники массово уезжают с Украины на фоне проблем ВСУ

Колумбийские наемники массово уезжают с Украины на фоне проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет украинское издание KyivPost.

«По мере того как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину», — пишет издание. Сообщается, что некоторые из них пытались досрочно расторгнуть контракт.

Издание приводит командира одной из рот 98 бригады теробороны Украины. Он сообщил о полном уходе колумбийцев из рядов подразделения. Хотя раньше они составляли четверть от общего числа.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован наемник из Великобритании. Он участвовал в военных действиях на стороне ВСУ. Его имя Джеймс Уилтон, он родом из города Хаддерсфилд.

