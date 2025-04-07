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09:16, 7 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ признали наличие в украинской армии наемников из Колумбии

Командир ВСУ Авагян подтвердил, что в его бригаде есть наемники из Колумбии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) служат наемники из Колумбии. Об этом заявил командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян, передает издание «Зеркало недели» в Telegram.

Он подтвердил, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область. По словам Авагяна, в 47-й отдельной механизированной бригаде была выделена штурмовая рота иностранных военнослужащих. Вместе с тем в апреле ожидается прибытие еще 200 бойцов из Колумбии.

«Колумбийцы получают от 120 до 190 тысяч гривен (приблизительно от 245 до 388 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») зарплаты и имеют право на 40-дневный отпуск. Практически все они молодые люди, есть только двое 40-летних мужчин», — уточнил украинский командир.

Ранее стало известно об ударе российских военных по ресторану с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге. Потери противника, по данным Минобороны России, составили почти 100 военнослужащих.

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