На Украине заговорили о тревожной тенденции в экономике. С чем связан кризис и что грозит стране?

Украина находится в шаге от экономического спада и высокой инфляции

По итогам 2024 года ВВП Украины вырос на 2,9 процента вместо ожидаемых 3,4 процента, инфляция достигла 13,4 процента. Экономисты считают, что страна находится в шаге от стагфляции — состоянии экономики, которое сочетает экономический спад и высокую инфляцию. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на экспертов.

За первые месяцы 2025-го темпы роста составили всего 1,1 процента, свидетельствуют данные Нацбанка. Среди причин называют ухудшение ситуации с безопасностью, дефицит электроэнергии и низкую урожайность. Уровень инфляции к апрелю текущего года достиг 13,4 процента, ожидается дальнейший рост. Как говорится в отчете, в минувшем году ВВП страны приблизился к своему потенциальному уровню, на прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю.

По словам экономического советника Киевского форума безопасности Вячеслава Бутко, регулятор «завуалированно признал», что перспектив роста экономики нет. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас уже можно говорить об эре стагфляции.

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Среди причин кризиса — ухудшение ситуации на фронте и мобилизация

Также плачевное состояние экономики вызвано более низким урожаем зерновых из-за засухи, спадом в строительстве из-за падения спроса на жилье и крайне тяжелым положение на рынке труда из-за активизации мобилизации, «когда значительная часть мужчин просто прячется по домам и не ходит на работу, либо старается всеми правдами и неправдами покинуть страну».

Как пишет «Страна», дальнейшее развитие ситуации зависит от двух факторов. Первый — сколько продлится конфликт, второй — состояние дел в мировой экономике, вошедшей в эпоху «великих потрясений» после введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин.

Издание отмечает, что, если страны начнут вводить против США зеркальные пошлины, украинская аграрная продукция может заменить на их рынках американских конкурентов. Но в то же время усугубить ситуацию могут геополитические риски — а именно, между США и Евросоюзом. Если по итогу мир поделится на отдельные региональные рынки, положение на Украине будет зависеть от того, сможет ли она вписаться в один из этих рынков.

Генштаб ВСУ раскритиковал идеи Минобороны о демобилизации

Министерство обороны Украины не подало в Верховную Раду закон о демобилизации из-за того, что против этого выступил Генштаб ВСУ, пишет «Страна.ua». Как указали в оборонном ведомстве, Генштаб выразил опасения относительно того, что принятие закона приведет к значительному единоразовому увольнению военнослужащих и, следовательно, к снижению укомплектованности боевых частей.

До этого депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что бойцы ВСУ готовы отказаться от гражданства ради демобилизации. Так он отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, посоветовавшего всем несогласным с невозможностью проведения выборов в республике во время военного положения поменять гражданство.

Министр национального единства Украины Алексей Чернышов между тем считает, что до трети украинских беженцев не вернутся в страну после окончания конфликта. Еще порядка 40 процентов граждан, покинувших страну, будут принимать решение после оценки экономической ситуации в республике.