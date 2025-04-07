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11:36, 7 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве оценили возможность возвращения украинцев из-за рубежа

Министр нацединства Чернышов: 30 % беженцев не вернутся на Украину
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Алексей Чернышов

Алексей Чернышов. Фото: Vladyslava Smolinska / Wikimedia

До трети украинских беженцев не вернутся в страну после окончания конфликта. Об этом заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышов, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Определенная часть украинцев навсегда останется за границей. Мы оцениваем это как 25-30 процентов всех украинцев, которые сейчас находятся за рубежом», — уточнил министр.

По его словам, Киев ожидает возвращения около 30 процентов украинских беженцев. Еще порядка 40 процентов граждан, покинувших страну, будут принимать решение после оценки экономической ситуации в республике.

Ранее Чернышов рассказал о готовности 50 процентов мужчин призывного возраста вернуться на Украину. Он отметил, что главной преградой для этого является страх мобилизации, а не боевые действия.

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