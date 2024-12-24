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15:08, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали о готовности многих украинцев вернуться на родину

50 процентов уехавших украинцев готовы вернуться, если у них будет бронь
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться на Украину при решении вопроса с бронированием от мобилизации. Об этом сообщил глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов, передает УНИАН.

По его словам, 50 процентов мужчин призывного возраста готовы вернуться на родину, не дожидаясь окончания военных действий, если будет решен вопрос с бронированием. Он заключил, что главной преградой для возвращения является страх мобилизации, а не боевые действия. Он также подчеркнул, что в будущем в «Хабах единства» за границей планируется предоставлять услуги по трудоустройству на Украине и решению вопросов мобилизации.

Ранее подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис назвал обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине безумием. Он заключил, что это еще больше может затруднить восстановление страны в будущем.

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