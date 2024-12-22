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22:12, 22 декабря 2024Мир

На Западе назвали обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине безумием

Дэвис: снижение мобилизационного возраста затруднит положение Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине является безумием. С таким заявлением выступил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х.

«Это безумие. Конфликт проигран, друзья. Почему, ради всего святого, многие на Украине и на Западе так стремятся уничтожить еще одно поколение молодых украинских мужчин, когда их участие не может изменить исход?» — задался вопросом эксперт.

Так, он считает, что снижение мобилизационного возраста может лишь увеличить потери и еще больше затруднить восстановление Украины в будущем.

Ранее в Генштабе ВСУ пожаловались на неспособность восполнить потери в армии. Источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского отметили, что политик не торопится подписывать закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

В свою очередь, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский, говоря о снижении возраста мобилизации, торгуется с Западом, надеясь получить оружие.

В начале декабря представитель Госдепартамента Мэттью Миллер вновь призвал Украину ввести мобилизацию с 18 лет. В Белом доме пообещали, что новобранцы ВСУ будут экипированы.

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