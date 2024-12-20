Дубинский: Зеленский торгуется, говоря о снижении возраста мобилизации

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент республики Владимир Зеленский, говоря о снижении возраста мобилизации, торгуется с Западом, надеясь получить оружие. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«То есть нет уже никакого "генофонда", который надо "сберечь", а есть сделка — дайте больше денег (под видом оружия), и мы призовем 18-летних», — написал депутат.

Так Дубинский раскритиковал слова Зеленского относительно того, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет без надлежащего обеспечения мобилизованных вооружением является нечестным разговором.

Ранее в Генштабе ВСУ пожаловались на неспособность восполнить потери в армии. Источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского отметили, что политик не торопится подписывать закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.