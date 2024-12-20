Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:52, 20 декабря 2024Бывший СССР

В Раде назвали торгом слова Зеленского о снижении возраста мобилизации

Дубинский: Зеленский торгуется, говоря о снижении возраста мобилизации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент республики Владимир Зеленский, говоря о снижении возраста мобилизации, торгуется с Западом, надеясь получить оружие. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«То есть нет уже никакого "генофонда", который надо "сберечь", а есть сделка — дайте больше денег (под видом оружия), и мы призовем 18-летних», — написал депутат.

Так Дубинский раскритиковал слова Зеленского относительно того, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет без надлежащего обеспечения мобилизованных вооружением является нечестным разговором.

Ранее в Генштабе ВСУ пожаловались на неспособность восполнить потери в армии. Источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского отметили, что политик не торопится подписывать закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по Украине. Атаку назвали возмездием за убийство генерала Кириллова

      В ЕС назвали ошибкой заявления о победе Украины

      Наемника из Литвы заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

      На российском курорте взорвался жилой дом

      Кинолог назвал способы успокоить домашних собак во время праздников

      Шакира назвала имя поддержавшего ее после расставания с Пике мужчины

      Маск предрек спасение Германии ультраправыми

      В Госдуме отреагировали на разрешение религиозного многоженства для мусульман в России

      На Украине подтвердили продвижение российских военных в Курской области и возле Курахово

      Задержан глава корпорации, отвечавший за оборону Курской области. В чем его подозревают?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше