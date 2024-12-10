«BBC-Украина»: темпы мобилизации на Украине не восполняют даже потери ВСУ

Темпы мобилизации на Украине не восполняют даже текущие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет «BBC-Украина» со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ.

«Воевать должны не одни старые. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами», — заявил один из собеседников издания.

Источники «BBC-Украины» в Генштабе ВСУ пожаловались на неспособность восполнить потери на фоне дискуссий о возможном снижении мобилизационного возраста в стране. Отмечается, что украинское военное командование приняло решение оптимизировать армейские структуры и выделить тысячи людей для отправки на фронт. Также источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского подчеркивают, что политик не торопится подписывать закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

Ранее Зеленский вновь высказался против снижения возраста мобилизации на Украине. По его словам, Западу необходимо обеспечить ВСУ техникой, а не требовать снижения минимального возраста набора в украинскую армию.