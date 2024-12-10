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09:03, 10 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский вновь высказался против снижения возраста мобилизации

Зеленский: необходимо обеспечить ВСУ техникой, а не снижать возраст мобилизации
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Западу необходимо обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) техникой, а не требовать снижать возраст мобилизации. Против снижения призывного возраста в социальной сети X вновь высказался президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — говорится в публикации.

Он добавил, что цель Киева в этом конфликте — сохранить как можно больше украинских жизней.

Ранее украинский лидер уже отвергал возможное снижение призывного возраста в стране. Тогда он сообщил, что вместо этого власти предложат контракты с ВСУ с мотивационным пакетом гражданам, не достигшим 25-летия.

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