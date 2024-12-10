Зеленский вновь высказался против снижения возраста мобилизации

Западу необходимо обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) техникой, а не требовать снижать возраст мобилизации. Против снижения призывного возраста в социальной сети X вновь высказался президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — говорится в публикации.
Он добавил, что цель Киева в этом конфликте — сохранить как можно больше украинских жизней.
Ранее украинский лидер уже отвергал возможное снижение призывного возраста в стране. Тогда он сообщил, что вместо этого власти предложат контракты с ВСУ с мотивационным пакетом гражданам, не достигшим 25-летия.