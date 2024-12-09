США еще раз призвали Украину ввести мобилизацию с 18 лет

Госдеп: Киеву нужно начать призывать 18-летних, они будут экипированы

США еще раз призвали власти Украины ввести в стране мобилизацию 18-летних, пообещав, что они будут экипированы. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — сказал он, отвечая на вопрос о призывах администрации США снизить возраст мобилизации на Украине.

Прежде советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг наличие планов снизить планку мобилизации до 18 лет. «Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних», — сказал он.

Ранее сообщалось, что отказ Украины от требования США провести мобилизацию 18-летних является подготовкой к возможному окончанию конфликта из-за давления Вашингтона после инаугурации Дональда Трампа. «Заявления эти делаются на случай, если война все ж таки закончится в скором времени и будут выборы, чтобы на них рассказывать, как "мы спасли генофонд нации"», — рассказал источник в администрации Зеленского.