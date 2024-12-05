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16:40, 5 декабря 2024Бывший СССР

На Украине объяснили слова властей о мобилизации 18-летних

«Страна.ua»: отказ от мобилизации 18-летних — подготовка к окончанию конфликта
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Отказ Украины от требования США провести мобилизацию 18-летних — это подготовка к возможному окончанию конфликта из-за давления Вашингтона после инаугурации Дональда Трампа. Так позицию Киева со ссылкой на источники в украинской власти объяснило в Telegram издание «Страна.ua».

«Заявления эти делаются на случай, если война все ж таки закончится в скором времени и будут выборы, чтобы на них рассказывать, как "мы спасли генофонд нации"», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

Отмечается, что если конфликт не будет завершен, то Киев будет вынужден пойти на мобилизацию 18-летних.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского ответили на высказывание о мобилизации 18-летних. По словам советника украинского лидера по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина, не планирует введение подобных мер.

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