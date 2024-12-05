В офисе Зеленского ответили на высказывание о мобилизации 18-летних

Советник Зеленского Литвин опроверг мобилизацию 18-летних в ВСУ

Власти Украины не планируют мобилизацию 18-летних в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в соцсетиX.

«Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних», — заявил представитель офиса Зеленского.

Литвин ответил на твит о возможности мобилизации 18-летних юношей в ВСУ. Автор высказывания отметил, что ранее украинские женщины вывозили из страны своих 16- и 17-летних детей во избежание призыва в армию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости новой мобилизации на Украине. По его словам, Украине нужно будет принять «трудные решения» касательно новой мобилизации.