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10:25, 5 декабря 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского ответили на высказывание о мобилизации 18-летних

Советник Зеленского Литвин опроверг мобилизацию 18-летних в ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины не планируют мобилизацию 18-летних в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в соцсетиX.

«Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних», — заявил представитель офиса Зеленского.

Литвин ответил на твит о возможности мобилизации 18-летних юношей в ВСУ. Автор высказывания отметил, что ранее украинские женщины вывозили из страны своих 16- и 17-летних детей во избежание призыва в армию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости новой мобилизации на Украине. По его словам, Украине нужно будет принять «трудные решения» касательно новой мобилизации.

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