Генштаб не допустил в Раду закон о демобилизации в ВСУ

Министерство обороны Украины не подало в Верховную Раду закон о демобилизации из-за того, что против этого выступил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает издание «Страна.ua».
«Генеральным штабом высказана позиция по неподдержанию указанного проекта закона», — указано в сообщении украинского Минобороны.
Как указали в оборонном ведомстве, Генштаб выразил опасения относительно того, что принятие закона о демобилизации приведет к значительному единоразовому увольнению военнослужащих и, следовательно, к снижению укомплектованности боевых частей.
Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что бойцы ВСУ готовы отказаться от своего гражданства ради демобилизации. Он также указал на противоречия в словах Зеленского, поскольку выйти из украинского гражданства нельзя.