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17:31, 7 апреля 2025Бывший СССР

Генштаб не допустил в Раду закон о демобилизации в ВСУ

Генштаб ВСУ выступил против подачи в Раду закона о демобилизации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Министерство обороны Украины не подало в Верховную Раду закон о демобилизации из-за того, что против этого выступил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает издание «Страна.ua».

«Генеральным штабом высказана позиция по неподдержанию указанного проекта закона», — указано в сообщении украинского Минобороны.

Как указали в оборонном ведомстве, Генштаб выразил опасения относительно того, что принятие закона о демобилизации приведет к значительному единоразовому увольнению военнослужащих и, следовательно, к снижению укомплектованности боевых частей.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что бойцы ВСУ готовы отказаться от своего гражданства ради демобилизации. Он также указал на противоречия в словах Зеленского, поскольку выйти из украинского гражданства нельзя.

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