На Украине предупредили о скором экономическом кризисе

«Страна.ua»: Экономика Украины находится в одном шаге от стагфляции

Экономика Украины приближается к кризису и в настоящее время находится всего в одном шаге от стагфляции. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на данные Нацбанка.

Отмечается, что на Украине фиксируется резкое ускорение темпов роста потребительских цен. К апрелю 2025 года инфляция в стране достигла уровня 13,4 процента. Аналитики прогнозируют ее дальнейший разгон в среднесрочной перспективе. Это происходит на фоне заметного замедления роста ВВП. Так, по итогам 2024 года валовый продукт республики увеличился на 2,9 процента вместо ожидаемых 3,4 процента. За первые месяцы 2025-го динамика составила 1,1 процента.

Вышеперечисленные признаки в целом характерны для стагфляции, утверждают эксперты. Для этого состояния характерны спад производства, высокий уровень инфляции и безработицы. В Нацбанке связали подобную динамику с рядом факторов, включая ухудшение ситуации с безопасностью, нехватку электроэнергии и низкую урожайность сельскохозяйственных культур.

На этом фоне экономический советник Киевского форума безопасности Вячеслав Бутко заявил, что перспектив для качественного роста ВВП на Украине не осталось. При этом только за 2022-2024 гг. экономика республики сократилась на 22 процента в сравнении с показателем за 2021-й. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин добавил, что замедлению темпов роста ВВП поспособствовало снижение активности в ключевых секторах, включая строительный, металлургический и агропромышленный.

По итогам 2024 года, сообщил ранее журнал Forbes, госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП. За 12 месяцев показатель увеличился до 7 триллионов гривен (около 170,5 миллиарда долларов по актуальному курсу валют). Подавляющая часть обязательств (96 процентов) пришлась на прямую задолженность страны перед внешними кредиторами, оставшиеся 4 процента — на долги, гарантированные государством. Эксперты объяснили резкое наращивание госдолга значительным увеличением внешних и внутренних заимствований, а также ослаблением курса гривны к ведущим мировым валютам.