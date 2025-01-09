Госдолг Украины превысил 92 процента ВВП страны

Forbes: Госдолг Украины достиг 92% от ВВП страны в 2024 году

Государственный долг Украины достиг 92 процентов от ее валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 году и составил семь триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов). Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что 96 процентов госдолга составляет напрямую долг страны, еще четыре процента приходятся на долги, гарантированные государством. По данным Forbes, в 2023 году госдолг Украины составил 5,5 триллиона гривен (129,7 миллиарда долларов), или 84 процента от ВВП страны. Рост госдолга объясняется значительным увеличением объема и внутренних заимствований, и внешних. Кроме того, причиной роста госдолга Украины стало ослабление курса гривны к другим валютам.